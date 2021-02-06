شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يعرف لاعبيه وكوادره بالمواقع السياحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل نادي الذيد تعريف لاعبيه وكوادره بكافة المواقع السياحية في الإمارة الباسمة إمارة الشارقة من خلال الجولة التي نظمها في حديقة شيص بالتعاون مع بلدية مدينة خورفكان، وأطلع وفده على مقومات تلك الحديقه وما بها من مناظر خلابة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي نفذها النادي إلى مدينة خورفكان العامرة، حيث حط النادي رحاله في حديقة شيص وما بها من متنزهات ومسطحات خضراء، وذلك في إطار أعمال لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية في النادي لعام 2021.

وتجول اللاعبون وكوادر النادي في أرجاء الحديقه وقضوا وقتاً ممتعاً، كما تلقوا محاضرة رياضية تناولت قيم الرياضية في ترسيخ المواطنة والتي تعد أحد المحاور التي يقدمها النادي أسبوعياً في إطار سلسلة محاضراته الموجهة لإداريي النادي.

وفي نهاية الجولة تقدم خليفة بن دلموك الكتبي عضو مجلس إدارة نادي الذيد رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي، بالشكر لبلدية مدينة خورفكان على هذه الاستضافة، مؤكداً أن الشارقة زاخرة بالمواقع الجميلة.