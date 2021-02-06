شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة دبي تستقبل نتائج الفحص الطبي إلكترونياً فقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تماشياً مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية وتفعيلاً للربط الإلكتروني مع مختلف الجهات المعنية في الدولة. أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن وقف استلام كافة نتائج الفحص الطبي الورقية واستلامها إلكترونياً فقط، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٤ فبراير من العام الجاري.

وأكد العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، أن إقامة دبي تواصل عملها لترجمة رؤى قيادة دولة الإمارات وتحقيق الاستراتيجية المشتركة للدولة في عملية التحول الرقمي. حيث ارتأت الإدارة تعزيز جهودها المتواصلة في تحقيق سعادة المتعاملين وتسهيل إجراءات تقديم الخدمة لهم من خلال أتمتة معظم خدماتها ورفع نسبة الوصول إليها وتفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية للارتقاء بدبي لتصبح المدينة الأذكى والأسعد بالعالم.

وقال العميد حسين بأن التأكيد على الخدمة إلكترونياً سيسهم في تيسير الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات متميزة تسعد المتعاملين وتقلل مدة إنجاز معاملاتهم من خلال أنظمة مباشرة تتواءم مع التطور السريع للخدمات الذكية. وتقلل من نسبة استخدام الورق تماشياً مع استراتيجية دبي للمعاملات الورقية ٢٠٢١.

ودعت إقامة دبي جميع المتعاملين للاستفادة من قنواتها الذكية المختلفة للحصول على خدمات عدة منها إصدار أو تجديد الإقامة، إلغاء الإقامة، إصدار وتجديد جواز السفر للمواطنين وغيرها من الخدمات التي توفرها من خلال الموقع الإلكتروني «smart.gdrfad.gov.ae» أو عبر التطبيق الذكي gdrfa Dubai المتوفر على الهواتف الذكية IOS أو Google play أو عبر تطبيق دبي الآن.