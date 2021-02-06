شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك فى فعاليات اليوم الثانى لدورة الإعلام الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،اليوم السبت، فى فعاليات اليوم الثانى لدورة الإعلام الديني لشباب الإعلاميين بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وبدأ برنامج اليوم الثانى للدورة بمحاضرة للدكتورة يمنى أبو النصر ، الواعظة بوزارة الأوقاف حول دور الإعلام الدينى فى الوعى بالقضايا الدينية وجهود الدولة وتجديد الخطاب الدينى.

وكان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد زار متحف شرم الشيخ المجاور لمسجد السلام والذي تم إنشاءه وافتتاحه في زمن قياسي وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يتكون المتحف من عدة قاعات لحضارات مختلفة، تبدأ من القاعة الرئيسية لتماثيل الملك رمسيس الثاني وتحتمس الأول، وقاعة الحضارة الفرعونية، وقاعة المقتنيات الملكية للأسرة العلوية، وقاعة المراكب الشمسية، ومحاكاة للمقابر الفرعونية الملكية.

كما يشتمل المتحف على جزء من الحضارة البدوية والتي تتناسب مع أهل سيناء، بالإضافة إلى قاعة خاصة لبعض معروضات الملك توت عنخ آمون، والتي تعرض بشكل مؤقت لحين نقلها إلى المتحف المصري الكبير.

يذكر أن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضم كلا من محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، ومحمود بدر عضو مجلس النواب، وأحمد مبارك، وأحمد فتحي، وأحمد مجدي.