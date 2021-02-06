شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الحوامدية وأبو النمرس: محافظ الجيزة لا يضع حلولا جذرية لتلال القمامة بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد رشاد البرتقالى، عضو مجلس النواب عن دائرة الحوامدية وأبو النمرس بمحافظة الجيزة، إن المحافظة تغرق فى أزمة انتشار تلال القمامة فى الشوارع الرئيسية والجانبية، ولا يضع المحافظ لها أى حلول جذرية، مؤكدا أن كل ما تقوم به أجهزة المحليات التى يشرف عليها المحافظ عبارة عن مسكنات لحظية.

وتابع البرتقالي فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "المحليات تعتمد على إمكانيات بسيطة وبدائية جدا وليست على المستوى المطلوب، وبالتالى القمامة تزال اليوم وتتراكم مرة أخرى لأيام دون إزالتها"، لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب بمحافظة الجيزة سيعقدون اجتماعا قريبا مع محافظ الجيزة لمطالبته رسميا بوضع حلول جذرية لأزمة القمامة والمصارف وبقية الأزمات.

وأوضح المهندس محمد رشاد البرتقالى، عضو مجلس النواب عن دائرة الحوامدية وأبو النمرس، أن النواب يعدون قائمة المشاكل ومقابلها مقترحات للحل منها على سبيل مشكلة تراكم القمامة حيث سيتم اقتراح تعاقد المحافظة مع أى شركة مختصة بهذا الشأن وفقا لتعاقد يتضمن شروط جزائية، خاصة وأن المواطنين بالفعل يدفعون ثمن جمع القمامة على فواتير الكهرباء ولكن دون أن يلمسوا ذلك فى الشارع.