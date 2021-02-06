شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الحوامدية وأبو النمرس: محافظ الجيزة لا يضع حلولا جذرية لتلال القمامة بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد رشاد البرتقالى، عضو مجلس النواب عن دائرة الحوامدية وأبو النمرس بمحافظة الجيزة، إن المحافظة تغرق فى أزمة انتشار تلال القمامة فى الشوارع الرئيسية والجانبية، ولا يضع المحافظ لها أى حلول جذرية، مؤكدا أن كل ما تقوم به أجهزة المحليات التى يشرف عليها المحافظ عبارة عن مسكنات لحظية.
وأوضح المهندس محمد رشاد البرتقالى، عضو مجلس النواب عن دائرة الحوامدية وأبو النمرس، أن النواب يعدون قائمة المشاكل ومقابلها مقترحات للحل منها على سبيل مشكلة تراكم القمامة حيث سيتم اقتراح تعاقد المحافظة مع أى شركة مختصة بهذا الشأن وفقا لتعاقد يتضمن شروط جزائية، خاصة وأن المواطنين بالفعل يدفعون ثمن جمع القمامة على فواتير الكهرباء ولكن دون أن يلمسوا ذلك فى الشارع.