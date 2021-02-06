شكرا لقرائتكم خبر عن "نواب" : مشروع تطوير القرى سيغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء فى مجلس النواب ، أن المشروع الوطنى لتطوير القرى ، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤخرا سيغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر ، وذكر الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إن هذا المشروع الرائد يعد واحدا من أهم المشروعات القومية العملاقة فى عهد الرئيس السيسى.

وقال "عبد الحميد"، إن تنفيذ الدولة لهذا المشروع العملاق ، سيعمل على تسهيل مهمة أعضاء البرلمان فى مجلسى النواب والشيوخ ، فى التفرغ لمهامهم التشريعية والرقابية خاصة وأن غالبية مناقشات النواب داخل المجلسين كانت تركز على حل المشكلات والأزمات الكبيرة الخاصة بتطوير وتحديث القرى والريف المصرى على مستوى الحمهورية، معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا المشروع سوف يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار عضو مجلس النواب ، الى أن التكليفات الرئاسية بتطوير وتحديث القرى والريف المصرى لاتتوقف عند توصيل ومد جميع الخدمات للقرى ولكن لتحويل القرى والريف المصرى إلى مؤسسات منتجة من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب داخل القرى خاصة بعد تخصيص 500 مليار جنيه لتنفيذ هذا المشروع والبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التى تستهدف 1500 قرية على مدار 3 أعوام فقط ، مشددا على ثقته التامة فى توفير هذا المشروع الآلاف من فرص العمل عبر الشركات المحلية والمقاولين، حيث سيتم السماح بإشراكهم في تنفيذ الأعمال الجارية في جميع القرى على مستوى الجمهورية، إضافة إلى ترسيخ مفهوم تحويل القرى والريف المصرى لمؤسسات اقتصادية ناجحة تسهم فى خلق مجتمعات استثمارية منتجة فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والإنتاجية حتى تصبح هذه المناطق جاذبة للاستثمارات بعد تنفيذ جميع مشروعات البنية الاساسية والتحتية داخلها .

وفى ذات السياق أكد النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن المشروع الوطنى لتطوير القرى ، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الى جانب مبادرة "حياة كريمة" تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية والتحتية فى مختلف القطاعات الخدمية، خاصة وأن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد اهتماما كبيرا الفترة الأخيرة ، مشيرا أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات ستغير حياة المواطنين للأفضل وتعكس مدى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالفئات غير القادرة ومحدودى الدخل والبسطاء .

ومن جانبها وصفت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لتطوير جميع قرى الريف المصري بأنه واحد من أهم المشروعات القومية العملاقة فى عهد السيسى، معربة عن ثقتها التامة فى أن هذا المشروع سوف يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل الريف المصرى على مستوى الجمهورية ، مطالبة بالاسراع فى تنفيذ هذا المشروع خاصة بعد تخصيص 500 مليارجنيه ، مشيدة فى ذات الوقت بتوقيع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، بتوقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع عدد من البنوك لرعاية عدد من المشروعات الرياضية والشبابية وذلك بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر لتوفير دعم للأنشطة الرياضية والشبابية للمواطنين بـ 34 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، مثمنة حرص الحكومة على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.