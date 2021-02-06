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الصحة الفرنسيّة : قيود جديدة "حتميّة" للحدّ من إنتشار "كورونا"

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اسماعيل عبد الحي - قالت كارين لاكومب، رئيسة قسم الأمراض المعدية بمستشفى سانت أنطوان في باريس لـ"راديو فرانس إنتر" اليوم الجمعة، إن الإجراءات الجديدة لكبح إنتشار فيروس في فرنسا "حتمية".

 

وأضافت لاكومب بشأن وضع البلاد جراء كورونا "مازلنا في هضبة عالية في فرنسا، ولخفضها ستكون الإجراءات التقييدية الجديدة حتمية".

 

كما دعا رئيس إتحاد المستشفيات الفرنسية، فريدريك فاليتو اليوم الجمعة، إلى إغلاق جديد في البلاد للتعامل مع وضع كوفيد - 19 المتصاعد.

 

وجاءت تصريحات رئيسة قسم الأمراض المعدية بمستشفى سانت أنطوان في باريس، بعد يوم من تصريح رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس بأنه ليست هناك حاجة في الوقت الحالي لإغلاق وطني ثالث، على الرغم من أنه أضاف أن الوضع في فرنسا "لا يزال هشا".

 

 

 

المصدر: رويترز

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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