المغرب يمدّد حالة الطوارئ الصحيّة شهرًا إضافيًّا

اسماعيل عبد الحي - مدّدت الحكومة المغربية أمس الخميس، حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا حتى 10 مارس المقبل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويعد هذا التمديد الـ11 لحالة الطوارئ الصحية منذ فرضها أول مرة في 20 مارس 2020، ضمن تدابير مكافحة الفيروس.

وقالت الحكومة المغربية في بيان، إنه "تمت المصادقة الخميس على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد حتى 10 مارس 2021".

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية قررت في وقت سابق تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 جانفي 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك إبتداء من 2 فيفري 2021.