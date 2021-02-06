مقتل 18 عنصرا من تنظيم “داعش” خلال 24 ساعة الفائتة

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 48 دقيقة

قال المرصد السوري إن 18 من عناصر تنظيم داعش قتلوا جراء أكثر من 130 غارة جوية نفذتها طائرات حربية روسية على البادية السورية خلال 24 ساعة الفائتة.

وذكر أن الطائرات الروسية شنت 30 غارة، اليوم السبت، قُتل خلالها 7 من عناصر التنظيم، بينما شنت يوم أمس 100 غارة قتل خلال 11 من التنظيم، وتركزت الغارات على ريف حماة الشرقي وتحديدًا محور آثريا ومثلث حلب-حماة-الرقة.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس الأول، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية نحو 50 غارة جوية روسية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي خلال الـ48 ساعة الفائتة إلى أكثر من 150 غارة، بحسب “إرم نيوز”.