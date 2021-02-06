المالية البرلمانية تعقد اجتماعاً برئاسة الحلبوسي لاستكمال مناقشة الموازنة

بغداد - ياسين صفوان - عقدت اللجنة المالية البرلمانية، السبت، اجتماعاً برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة.

وقال مراسل الخليج 365، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وتعقد المالية النيابية منذ ايام اجتماعات عدة لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة للعام الحالي.