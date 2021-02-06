بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الاستخبارات العسكرية، السبت، اعتقال أحد موزعي "كفالات الدواعش" في جلولاء بمحافظة ديالى.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٢٠ من إلقاء القبض على أحد موزعي كفالات الدواعش عند مدخل مدينة جلولاء في ديالى".

وأضافت أن المعتقل من "المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".