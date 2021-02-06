الإمارات تحرز صدارة في أعلى معدلات التطعيم ضد كورونا لكل 100 نسمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

لفت مؤشر "أور وورلد إن داتا" الذي يلاحق بيانات وإحصائيات التحصين والتطعيم ضد "كوفيد-19" حول العالم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد برزت في صدارة المؤشر يوم الخميس 4 فبراير، حيث أحرزت أعلى جرعة يومية لكل 100 شخص عند 2.88 مقارنة بـ 1.47 من قبل إسرائيل. وفي جهودها الحثيثة سعت الدولة ولازالت لتوفير اللقاحات لجميع السكان في ما يمكن وصفه بالطريقة الأكثر أماناً لتحقيق الحصانة لسكانها وقاطنيها بلا استثناء.



لوضع حد لهذا الوباء الصحي العالمي فمن الواجب تحصين نسبة كبيرة من العالم ضد الفيروس التاجي المستجد، وكما هو معروف فإن اللقاحات تقنية اعتمدت عليها البشرية في الماضي لتقليص عدد الوفيات من الأمراض المعدية، وفي غضون أقل من 12 شهر بعد بداية الجائحة ارتقت العديد من فرق البحث حول العالم لمستوى التحدي لتطوير لقاحات تحمي من SARS-CoV-2 المسبب لكوفيد-19.

وفي متابعة التحدي الذي يكمن بإتاحة تلك اللقاحات للناس في جميع أنحاء العالم، عمد موقع Our World in Data لتتبع تلك الجهود ببناء مجموعة بيانات لرصد عمليات التطعيم الدولية لـ COVID-19 عبر صفحة رسمية وبمصادر موثوقة تُحدّث بانتظام، بحيث أفصحت الأرقام وحدها وأثبتت صدارة دولة الإمارات دول العالم فيما يتعلق بمعدلات تلقي اللقاح لكل 100 نسمة من السكان.

وبحسب بيانات موقع المؤشر المتاحة بشكل مفتوح للجميع، فقد قدمت دولة الإمارات يوم الخميس أعلى جرعة يومية لكل 100 شخص عند 2.88 مقارنة بـ 1.47 من قبل إسرائيل، ماضيةً بنهج ثابت نحو الهدف المتمثل بتحصين نصف سكان الدولة في الربع الأول من 2021.

يمكننا أن نشهد على المزيد من الدعم لنجاح مبادرة الإمارات من خلال تتبع الجدول الزمني لجرعات اللقاح، مما يشير إلى أن أسرع قفزة قد تم تحقيقها من 3 ملايين إلى 4 ملايين في غضون أسبوع واحد فقط. علماً بأن حملة التطعيم التي بدأتها البلاد كانت في ديسمبر 2020، وقد تم تحقيق أول مليون جرعة في 10 يناير، وتم إعطاء 3 ملايين جرعة بحلول 29 يناير.

كما وتسير حملة التطعيم الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في طريقها الصحيح، حيث تم حتى اليوم إعطاء أكثر من 4 ملايين جرعة حتى الآن.