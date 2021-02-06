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دولة الإمارات تقدّم 193187 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 193,187 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 4,201,347 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 42.48 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد 19"، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد 19".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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