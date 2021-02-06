اعتقال سبعيني في قضية نصب واحتيال على حالمين بالهجرة

جدة - عبدالحي حسين - أفادت السلطات الأمنية، أن فرقة تابعة للشرطة القضائية بمدينة تاوريرت قد أوقفت شخصا يقارب عمره سبعين سنة، ويشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على راغبين في الهجرة غير المشروعة، قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة صباح أمس الجمعة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بحي “المختار السوسي” بمدينة تاوريرت، على خلفية شكاية تقدم بها شخص يتهمه فيها بتعريضه للنصب عن طريق إيهامه بقدرته على تهجيره بطريقة غير مشروعة صوب إحدى الدول الأوروبية، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 60 ألف درهم.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن العثور بحوزته على شيك بنكي وجواز سفر في اسم الغير، مما استدعى الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح أمس الجمعة.