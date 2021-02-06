طفل ورضيعة من بين القتلى.. قريبة ضحايا مجزرة سلا تكشف تفاصيل جديدة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت مصادر محلية، بمدينة سلا، تفاصيل جديدة عن الجثث الستة التي تم العثور عليها صباح اليوم بحي الرحمة، والتي تعود كلها لأفراد عائلة واحدة بينهم طفلان.

وفي تصريح لموقع “اليوم 24″، كشفت والدة إحدى الضحايا أنها علمت عبر اتصال هاتفي، بمقتل ابنتها، وزوج هذه الأخيرة، وعدد من أصهارها في حادث لم تتبين بعد تفاصيله وملابساته.

وأكدت الأم أن من بين الضحايا حفيدتها الرضيعة، وطفل آخر من العائلة، فضلا عن والدي الزوج، وشخصين آخرين.

وفي حين قالت مصادر متطابقة إن الأمر يتعلق “بجريمة قتل جماعي”، لم تؤكد الأم في حديثها ل “اليوم 24″، مشيرة إلى أنها منعت من معاينة جثة ابنتها وبقية أفراد العائلة.