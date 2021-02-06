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شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. انهيار مبنى سكني جراء انفجار والبحث عن مفقودين (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أفادت وسائل إعلام بأن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين جراء انفجار قوي دوى اليوم السبت في مبنى سكني بمدينة بوردو جنوب غربي فرنسا.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الحادثة وقعت في حي شارترون قرب وسط بوردو، مؤكدة سماع دوي الانفجار في وسط المدينة.
وأوضحت صحيفة Sud Ouest المحلية أن الحادث نجم على الأرجح عن انفجار غاز داخل مرأب خاص للسيارات، ما تسبب في انهيار المبنى المحيط به.
وحسب التقارير، تعرض أحد المصابين، وهو رجل مسن يبلغ من العمر 89 عاما، لجروح بليغة ونقل إلى المستشفى، فيما لا يزال البحث مستمرا عن المفقودين، وبينهما زوجة الرجل المذكورة.
ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر عملية البحث والإنقاذ التي أطلقتها إدارة الإطفاء في موقع الحادث.
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