منظمة الصحة تدعو الدول لتقاسم اللقاحات

المناطق - وكالات

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم دول العالم لتقاسم اللقاحات مع الدول الأخرى، بعد تلقيح العاملين الصحيين والمسنين والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الموت في حالة إصابتهم بالفيروس، وبما يساعد على قمع الفيروس في كل مكان وعدم العودة إلى نقطة البداية والحيلولة دون حدوث المزيد من التحورات.

وحث أدهانوم الشركات إلى الإسراع في تقديم ملفات لقاحاتها وأدويتها لمكافحة كوفيد 19 إلى المنظمة لدراستها والترخيص باستخدامها في حالات الطوارئ، وإلى منح تراخيص طوعية لمنتجين آخرين لتسريع وتيرة إنتاج وإمدادات اللقاحات، وإنتاجها خاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية .

وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى أن تصنيع اللقاحات في الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل سيجعلها أقل اعتمادا على الدول الغنية لتمويل احتياجاتها من اللقاحات.