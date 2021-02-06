شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار ترفع حالة الطوارئ في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الفرنسية حالة الإنذار البرتقالية في وقت مبكر من صباح السبت في عدة مناطق، وخصوصا في غرب وشمال البلاد في ضوء الاستعداد لمواجهة الأمطار واحتمالية زيادة مياه الفيضانات.

وفاض نهر شارنت في إقليم شارنت-ماريتيم بالساحل الأطلسي بالفعل على ضفتيه، بينما لم يشهد إقليم لوت وجارون الواقع بجنوب غرب البلاد مثل ذلك الفيضان منذ عقود.

وفي باريس، فاض نهر السين أيضا على ضفتية ولكن الوضع ليس خطيرا. إلا أن الكثير من الأعمال التجارية الواقعة على جانبي النهر أغلقت أبوابها.