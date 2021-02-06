شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. 3276 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 3276 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 323,402 حالة.

‌ ‌‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة 12 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 914 حالة.

‌‌‌ وأشارت إلى شفاء 4041 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 301,081 حالة.