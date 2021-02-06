انت الان تتابع خبر العراق في مقدمتها.. تقرير يرصد ضحايا كورونا بالدول العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ما يزال العراق على رأس الدول العربية المتضررة من فايروس كورونا، بحصيلة بلغت أكثر من 13 ألف وفاة، وأكثر من 625 ألف إصابة.