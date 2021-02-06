عالمياً.. تسجيل تراجع بإصابات كورونا للأسبوع الثالث

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 105 ملايين شخص أُصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من مليونين و285 ألف وفاة.

وسجلت اليوم، 493 ألف إصابة عالميا، وبذلك يكون عدد الإصابات قد انخفض لما دون عتبة 500 ألف في اليوم للمرة الأولى منذ تشرين الأول، كما يواصل عدد الإصابات التراجع (بنسبة 13% هذا الأسبوع) عن معدل 725 ألفا القياسي، الذي سجل منتصف الشهر الماضي.