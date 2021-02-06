الأطعمة العضوية تنقل "ذي القرنين" إلى سجن جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر قاض أمريكي بنقل جاكوب أنتوني تشانسلي، المتهم بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول، إلى سجن بولاية أخرى، بسبب حاجته لأطعمة عضوية.

ووفق شبكة "إن بي سي نيوز" المحلية، نقل جاكوب شانسلي، المعروف بـ"ذي القرنين"، من سجن بواشنطن إلى مركز اعتقال في الإسكندرية، بعد تأكيد محاميه أنه لم يتناول طعاما منذ تسعة أيام، بسبب عدم توفر مثل هذا النوع من الأطعمة بالسجن الموجود فيه، وطلب القاضي من إدارة السجن تقديم طعام خاص له.



ونقلت الشبكة عن محاميه قوله إن شانسلي خسر نحو 10 كيلوجرامات من وزنه منذ نقله من أريزونا إلى واشنطن الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن تناول الطعام العضوي يعتبر جزءًا من "نظام معتقداته الشامانية وأسلوب حياته".

لكن جهاز المارشلات الأمريكي أبلغ المحكمة عدم قدرة السجون في العاصمة واشنطن على توفير الأطعمة العضوية لشانسلي، وطلب نقله إلى سجن الإسكندرية بولاية فرجينيا حيث يمكنه الحصول على الطعام العضوي.

وتشانسلي يعتبر من بين الأشخاص الذين تم نشر صورهم في جميع أنحاء العالم في أعقاب أعمال الشغب التي استهدفت مقر الكونجرس الأمريكي.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، أن "تشانسلي برز وسط الحشد وهو يرتدي غطاء رأس بقرنين، وكان يطلي وجهه بألوان الأحمر والأبيض والأزرق ويحمل رمحا يعلوه العلم الأمريكي".

ويواجه "ذو القرنين" تهمة التعدي على ممتلكات الغير والسلوك غير المنضبط، كما اتهم بعد اعتقاله بإثارة الفوضى وعرقلة العدالة والسلوك غير المنضبط، إضافة إلى تهم أخرى لدوره في أعمال الشغب في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما شارك المئات من مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في اقتحام مبنى الكابيتول، خلال اجتماع أعضاء الكونجرس للتصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات.



وأخبر تشانسلي المحققين أنه جاء إلى مبنى الكابيتول "بناءً على طلب الرئيس من جميع الوطنيين الحضور إلى العاصمة".

وتمكن محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي من التعرف على شانسلي من الصور التي التقطت خلال أعمال الشغب، والتي ظهر فيها داخل المبنى عاري الصدر، ووجهه ملون بالطلاء ويرتدي قبعة من الفرو بها قرون، ويحمل علم الولايات المتحدة متصلًا بعمود خشبي يعلوه رمح.