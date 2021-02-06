شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن ترحب بانتخاب ممثلي السلطة التنفيذية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت الحكومة اليمنية بانتخاب ممثلي السلطة التنفيذية في ليبيا، بناء على ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.



وزارة الخارجية وفي بيان تلقته وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) اعتبرت الحدث خطوة هامة وتاريخية نحو عودة الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي.. مؤكدة وقوفها الدائم مع كل ما من شأنه تحقيق السلام والحفاظ على وحدة التراب الليبي.. داعية المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المبذولة لاستكمال العملية السياسية وبما يسهم في تدشين مرحلة جديدة من البناء والتنمية.