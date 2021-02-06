شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان شخصين وإصابة 3 بانفجار غاز في فرنسا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح وفُقد اثنان آخران بانفجار ضخم هز مبنى في مدينة بوردو الفرنسية اليوم (السبت).

ووفقاً لإدارة الإطفاء فإن التحقيقات الأولية ترجح أن يكون الانفجار بسبب غاز في مرآب.

وأوضحت الإطفاء أن الانفجار ألحق أضراراً بالمبنى وبمبنيين مجاورين، فيما قال رجال إطفاء إن الانفجار وقع في مرآب ضمن شارع بوري 68 في منطقة شارترونس، مؤكدين أنهم عثروا على عبوات غاز في المرآب.

وذكر متحدث باسم شركة توزيع الغاز أنه فيما تم قطع الإمدادات عن المنطقة ولا نعلم بعد ما إذا كانت شبكة الغاز أو العبوات.