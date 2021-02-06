شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف مستشار اقتصادي أسترالي لأونغ سان في ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رانجون - أ ف ب

تم توقيف مستشار اقتصادي أسترالي للزعيمة أونغ سان سو تشي التي فرضت عليها الإقامة الجبرية في أعقاب انقلاب عسكري في ميانمار حسبما أكد هذا المستشار لشبكة بي بي سي السبت.

والمستشار شون تورنيل أستاذ في جامعة ماكواري هو أول مواطن أجنبي يتم تأكيد توقيفه من جانب المجلس العسكري الجديد منذ توليه السلطة الاثنين الماضي بعد اعتقال سو تشي ومسؤولين كبار آخرين في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه.

وقال للمحطة الإذاعية: "يجري الآن توقيفي، وقد يتم توجيه تهمةٍ ما إليَّ. لا أعرف ماذا ستكون"، وأضاف أنه طُلب منه لزوم الفندق ، وأوضح قائلاً: "الجميع يتصرفون بتهذيب، لكن من الواضح أنني لست حراً في التنقل أو أي شيء كهذا".

وقالت جامعة ماكواري إنها على علم بتقارير توقيف تورنيل، مضيفة أنها تدعم بالكامل "عمله في ميانمار وجهود الحكومة الأسترالية لضمان سرعة الإفراج عنه".