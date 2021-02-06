شكرا لقرائتكم خبر عن فتح تحقيق بعد نجاح متسلل في الصعود إلى طائرة بقاعدة أندروز الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

فتحت القوات الجوية الأمريكية تحقيقاً داخلياً الجمعة بعد نجاح رجل في التسلل إلى قاعدة أندروز الجوية القريبة من وشنطن وصعوده إلى متن طائرة عسكرية، على الرغم من الإجراءات المشددة التي تم فرضها بعد اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان: إن "رجلاً بالغاً" تمكن الخميس من دخول القاعدة التي تستخدم لاستقبال طائرات الشخصيات الرسمية الزائرة للعاصمة الأمريكية، وحيث تربض الطائرات الأمريكية الرسمية، وخاصة الطائرة الرئاسية (آير فورس وان) ، وأضاف أن الرجل "صعد بشكل غير قانوني طائرة من طراز سي 40" النسخة العسكرية من طائرات "بوينج 737" قبل أن تعتقله السلطات، مؤكداً أن الرجل لم يكن مسلحاً ولم يصب أحد بأذى. وتستخدم طائرات "سي-40" المتمركزة في قاعدة أندروز من قبل أعضاء حكومة الولايات المتحدة أو كبار مسؤولي الكونجرس والمسؤولين العسكريين خلال رحلاتهم الرسمية.

ولم يحدد سلاح الجو كيف تمكن الرجل من دخول القاعدة الجوية الخاضعة لحراسة مشددة أو المدة التي قضاها على متن الطائرة، لكن بيان سلاح الجو أكد أن "لا شيء يدل على أن الرجل لديه أي صلة بمجموعات متطرفة"، إلا أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي أكد أن "الجميع بما في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن يأخذون الأمر على محمل الجد"، مشدداً على أن التحقيق سيركز على الإجراءات الأمنية للقوات الجوية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وفتح سلاح الجو تحقيقاً في هذا الخرق الأمني وتعهد بنشر نتائجه، وينتشر آلاف من أفراد الحرس الوطني في واشنطن منذ اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس الذي أسفر عن خمسة قتلى مع تخوف السلطات من مزيد من الاحتجاجات، وتم تكليف الحرس الوطني حماية الكابيتول خلال محاكمة عزل دونالد ترامب التي من المقرر أن تبدأ في التاسع من فبراير/شباط الجاري .