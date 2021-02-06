شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة جرحى ومفقودان في انفجار بمبنى في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوردو: (فرنسا)، «أ ف ب»



أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح وفُقد اثنان آخران في أعقاب انفجار ضخم هز مبنى في مدينة بوردو الفرنسية، السبت، وفق إدارة الإطفاء.

وترجح التحقيقات الأولية حصول انفجار للغاز في مرآب، ما ألحق أضراراً بالمبنى وبمبنيين مجاورين، فيما هرع نحو 50 إطفائياً إلى مكان الحادث.

وقال متحدث باسم شركة توزيع الغاز (ريغاز)، إنه فيما تم قطع الإمدادات عن المنطقة «لا نعلم بعد ما إذا كانت شبكة الغاز أو العبوات» مسؤولة عن الانفجار. وعثر رجال الإطفاء على عبوات غاز في المرآب، بحسب المتحدث.