شكرا لقرائتكم خبر عن عام على وفاته.. سكان ووهان يستذكرون طبيباً دق ناقوس الخطر من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ووهان - رويترز

بعد عام من وفاته متأثراً بإصابته بكوفيد-19، عبر سكان مدينة ووهان الصينية عن امتنانهم للطبيب الذي دق ناقوس الخطر لأول مرة، محذراً من تفشي الوباء قبل الإقرار الرسمي بوجوده.

وبات لي ون ليانغ، وهو طبيب عيون في مستشفى بالمدينة، إحدى أبرز الشخصيات في الأيام الأولى لانتشار المرض في ووهان، عندما حاول التحذير من ظهوره، لكنه واجه توبيخاً من الشرطة على «نشر الشائعات».

وأدت وفاة الشاب البالغ من العمر 34 عاماً بسبب الفيروس في السابع من فبراير/شباط إلى حالة من الحداد العام، وأثارت تعبيرات نادرة عن الغضب على الإنترنت.

وبعد عدة أيام، ذرف تشونغ نان شان عالم الأوبئة الشهير الدموع على لي خلال مقابلة صحفية، واصفاً إياه «ببطل الصين».

لكن عندما كرم الرئيس الصيني شي جين بينغ «أبطال حرب الشعب» على الفيروس في سبتمبر/أيلول، لم يرد أي ذكر لمساهمة لي.

وفي حين يقول الناس في الشوارع المحيطة بمستشفى لي إن الحياة في المدينة عادت تقريباً إلى إيقاعها الطبيعي، إلا أنهم ما زالوا يوقرون لي على أفعاله.

ويقول مواطنون من ووهان إنهم سمعوا بتحذير لي في الأيام الأولى، وهرعوا لتخزين الكمامات قبل أن يتحدث المسؤولون علانية عن الفيروس، معربين عن الشعور بالامتنان الشديد له.