شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي ملفات عديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض - رويترز

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" السبت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وذلك في أول مكالمة بينهما.

وقالت "واس" إن الوزير السعودي هنأ بلينكن على تولي المنصب الأسبوع الماضي، وعبّر عن "تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضافت وكالة الأنباء السعودية: عقب ذلك، استعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان أول اتصال هاتفي يجريه بلينكن مع بلد خليجي منذ توليه المنصب مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان؛ يوم الخميس.

