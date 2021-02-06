الخارجية الأمريكية تضغط على الصين بشأن ثلاثة ملفات

واشنطن - رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ الدبلوماسي الصيني الكبير يانغ جيه تشي في اتصال هاتفي يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في شينجيانغ والتيبت وهونج كونج.

وأضافت الوزارة في بيان، إن بلينكن ضغط أيضاً على الصين لإدانة الانقلاب العسكري في ميانمار، وأكد مجدداً أن واشنطن ستعمل مع الحلفاء لمحاسبة الصين على محاولات تهديد الاستقرار في المحيطين الهندي والهادي بما في ذلك الاستقرار عبر مضيق تايوان.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية عن يانغ قوله لبلينكن، إن على الولايات المتحدة أن «تصحح» الأخطاء التي ارتكبتها في الآونة الأخيرة، وإن على كل جانب احترام الأنظمة السياسية ومسارات التنمية للجانب الآخر.

وتدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين خلال رئاسة دونالد ترامب، وأبدى المسؤولون الصينيون تفاؤلاً حذراً بتحسنها في ظل إدارة جو بايدن.

وقال يانغ في منتدى على الإنترنت يوم الثلاثاء إنه يأمل أن تعود العلاقات بين البلدين إلى مسار بناء يمكن التنبؤ به، لكنه دعا الولايات المتحدة إلى «الكف عن التدخل» في قضايا السيادة الصينية، بما في ذلك شينجيانغ وهونج كونج والتيبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين يوم الجمعة، إن «المصالح المشتركة للبلدين تفوق خلافاتهما»، وحثّ الولايات المتحدة على «لقاء الصين في منتصف الطريق» لتحسين العلاقات، ولكن الانتقاد لسجل حقوق الإنسان في الصين استمر على نفس الوتيرة، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إنها «منزعجة جداً» من تقارير عن حدوث انتهاكات جسيمة داخل معسكرات اعتقال في شينجيانغ.

ولم يظهر بايدن نفسه علامة تذكر على تعجله التواصل مع بكين، ووصف الصين يوم الخميس بأنها «أخطر منافس لنا»، وقال إن واشنطن ستواصل مواجهة ما وصفه بـ«تعدي الصين على حقوق الإنسان والملكية الفكرية والحوكمة العالمية»، وأضاف: «لكننا مستعدون للعمل مع بكين عندما يكون ذلك في مصلحة أمريكا».

وقالت صحيفة جلوبال تايمز التي تصدرها صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني في افتتاحية السبت، إنها تتوقع استمرار تحدث إدارة بايدن بلهجة صارمة رغم تحسن التعاون في بعض المجالات، وأضافت: «من الواضح أن هذا يختلف عن الفترة الأخيرة لإدارة ترامب، التي لم تؤد إلا إلى تفاقم العداء بين الصين والولايات المتحدة».