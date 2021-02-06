شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل منافسات تحديات الزاجل للصقارة بمنطقة بدع العشوش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت منافسات بطولة «تحديات الزاجل» للصقارة، التي ينظمها مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، بالشراكة مع عدد من الجهات، وتستمر حتى 15 فبراير الجاري في منطقة بدع العشوش بمشاركة 80 متسابقاً تم توزيعهم بالقرعة على أربع مجموعات أنهت ثلاث مجموعات منها منافساتها.

وفي منافسات المجموعة الأولى التي انطلقت بتاريخ 22 يناير الماضي تمكن المشارك سالم سعيد سالم الدرعي من تحقيق الفوز والحصول على الجائزة بعد مغامرات ومناورات قوية. كما حصل المشارك خليفة صغير البلوشي على جائزة الأداء المتميز، والتي تقدم لأفضل الصقور أداءً من حيث القدرة على المناورة وسرعة الانطلاق والمسافة الفاصلة بين الصقر والحمام الزاجل.

أما في منافسات المجموعة الثانية التي كانت بتاريخ 28 يناير الماضي فحصل المشارك أحمد محمد الخييلي على الجائزة بعدما تمكن صقره من اقتناص الهدف. كما حصل المشارك عايض علي القحطاني على جائزة الأداء المتميز.

وفي منافسات المجموعة الثالثة التي جرت أمس الجمعة واتسمت بالقوة والمناورة تمكن المشارك أحمد سالمين جسار من الفوز بالجائزة، وحصل المشارك علي هادف الشامسي على جائزة الأداء المتميز.

وتتواصل منافسات البطولة يوم الجمعة القادم، حيث يتم التنافس بين المشاركين في المجموعة الرابعة والأخيرة ويبلغ عددهم 20 صقاراً.

يذكر أنّ الرعاة الرسميين للبطولة هم مجموعة بن عزيز، شركة تمرير، فريق عونك يا وطن التطوعي، وشركة Spark Ideas Advertising.