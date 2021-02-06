دبي:

إيمان عبدالله آل علي

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 8 شروط لإصدار بطاقة صحية لذوي الهمم، حيث تتيح هذه الخدمة للمرضى من ذوي الهمم تقديم طلب للحصول على بطاقة صحية تخول لصاحبها الحصول على الخدمات الصحية مجاناً في المنشآت الصحية التابعة للوزارة.

وأكدت «الصحة» أن الشروط والمتطلبات، تتمثل في موافقة اللجنة الطبية المختصة على التقرير الطبي، ويستطيع المستخدم الفردي تقديم 10 معاملات خلال السنة حيث يقوم بتسجيل اسمه وهويته ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني، وعند التسجيل يتم إرسال بريد إلكتروني له لتفعيل الحساب، ولا يتم إصدار بطاقة صحية، حيث تم ربطها ببطاقة الهوية الإمارتية، ويمكن التسجيل وإصدار البطاقة الصحية للأطفال حديثي الولادة من خلال حالات خاصة، ويمكن استخدام رقم القيد في بلاغ الولادة بدلاً من بطاقة الهوية، وأبناء المواطنات ومن في حكمهم يندرجون تحت فئة المواطنين، وصلاحية البطاقة الصحية تمتد 4 سنوات للمواطن ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يشترط أن تكون صلاحية البطاقة الصحية نفس المدة المتبقية في بطاقة الهوية لربط البطاقة الصحية مع الهوية، ولكن عند تقديم الطلب للحصول على البطاقة الصحية يجب أن تكون بطاقة الهوية صالحة، ويمكن للمستخدم تجديد البطاقة الصحية خلال شهر قبل انتهائها، ولكن لا يمكنه التجديد في حالة كانت البطاقة الصحية سارية المفعول لأكثر من شهر.

وحددت الصحة 9 خطوات لإتمام الطلب، تتمثل في تقديم طلب الحصول على البطاقة الصحية لذوي الهمم مع إرفاق الوثائق المطلوبة، ويتم تحويل الطلب إلى اللجنة الطبية، وإعلام المتعامل بقرار اللجنة، وفي حال موافقة اللجنة على إصدار البطاقة، يجب التسجيل في الخدمات الإلكترونية، والحصول على اسم مستخدم ورقم سري، الدخول إلى النظام الإلكتروني، وإنشاء الطلب من خلال الخدمة الذكية في مراكز الطباعة أو الخدمة الإلكترونية للأفراد / أو مراكز تقديم الخدمة في مراكز التسجيل الصحي / أو الشركات المسجلة بالنظام، ودفع رسوم الخدمة، ويتم التدقيق على الطلب من قبل الموظف المختص بالتسجيل الصحي، وفي حالة الموافقة، يتم إرسال رسالة نصية للمتعامل بالموافقة، وبعد الحصول على الموافقة، يمكن للمتعامل الاستفادة من الخدمة، وفي حالة عدم الموافقة ورفض الطلب، يمكن للمتعامل التعديل على الطلب وإعادة تقديمه للموافقة.

وأوضحت الصحة أنها حددت 6 أماكن لتقديم الخدمة في الدولة، بتخصيص مركز التسجيل الصحي دبي (الطب الوقائي) ومركز المحيصنة الصحي في إمارة دبي، وفي الشارقة حددت منطقة الشارقة الطبية، قسم التسجيل الصحي، وفي عجمان، منطقة عجمان الطبية- قسم التسجيل الصحي، وفي أم القيوين في منطقة أم القيوين الطبية-قسم التسجيل الصحي، وفي منطقة رأس الخيمة الطبية- قسم التسجيل الصحي، وفي منطقة الفجيرة الطبية- قسم التسجيل الصحي.

وأكدت أن المستندات المطلوبة، نسخة عن جواز السفر ساري المفعول، ونسخة عن الإقامة سارية المفعول (للوافدين)، وتقرير طبي حديث صادر من مستشفى حكومي، ورسالة من الشؤون الاجتماعية عن حالة الشخص من أصحاب الهمم، وفي حالة موافقة اللجنة يتم استكمال الوثائق التالية: نسخة عن بطاقة الهوية سارية المفعول، ونسخة عن خلاصة القيد للمواطنين، وصورة شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء، وإثبات سكن في الإمارة، وتعبئة استمارة طلب البطاقة الصحية لذوي الهمم.