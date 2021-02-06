نجاح لافت لسباق أم القيوين للدراجات

توج منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات أبطال ونجوم السباق السابع في بطولة الدوري المحلي الذي جرى السبت بكورنيش أم القيوين لمسافة 78,4 كم، بمشاركة مميزة شملت 5 فئات هي: الأندية (كبار وتحت 23 سنة)، والهواة (مواطنون تحت وفوق 40 سنة)، وفئة الهواة من المقيمين.

شهد السباق منافسة قوية بين اللاعبين وشارك في مراسم التتويج خليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، ونايف جكة الأمين العام المساعد رئيس لجنة الحكام.

ومن جانب الشركات والهيئات المتعاونة شهد السباق كل من علي العمري الرئيس التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة راعي السباق، والرائد ناصر سلطان بن يوسف ممثل شرطة أم القيوين اللذين تم تكريمهما من قبل رئيس الاتحاد خلال مراسم التكريم تقديراً لجهودهما في دعم السباق وتوفير كافة سبل نجاحه.

وفي فئة الأندية رجال، حل اللاعب المقيم بنادي شباب الأهلي جريجا بول في المركز الأول، تلاه ناصر المعمري من شباب الأهلي أيضاً، ثم محمد المنصوري من نادي النصر في المركز الثالث.

وفي فئة الأندية تحت 23 سنة، حل الدراج عمر الجسمي من نادي شباب الأهلي في المركز الأول، تلاه راشد سويدان من نادي أبوظبي، وحل ثالثاً أسامة صباهي من النصر.

وفي فئة الهواة مواطنين تحت 40 سنة، جاء دراج فريق (ترك أم 7) عامر الدهماني في المركز الأول، تلاه زميله من نفس الفريق الدراج فاروق إسماعيل، وحل ثالثاً طارق مراد من فريق (تورك).

وفي فئة المواطنين فوق 40 سنة حقق حميد محراب الصباغ من فريق تورك المركز الأول، تلاه دراج فريق شرطة أبو ظبي بدر علي ثاني، وحل ثالثاً مروان البلوشي من شرطة ابوظبي أيضاً.

وفي فئة الهواة من المقيمين، حل بارت دريس من فريق الوثبة في المركز الأول، ومن نفس الفريق عبدالرحمن منصوري في المركز الثاني، ثم جوهان هسلسو في المركز الثالث.

وفي نهاية السباق حرص منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد على تهنئة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة على فوزهم وتميزهم في السباق، وأشاد بحماس جميع المشاركين، كما حرص بوعصيبة على تكريم الجهات المتعاونة في دعم ورعاية السباق وفي مقدمتهم مجموعة المدينة الآمنة راعي الحدث، وشرطة أم القيوين التي أمّنت سير السباق وتقدم بالشكر الجزيل للنادي العربي الثقافي الرياضي ومستشفى أم القيوين.

وأثنى خليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية على حجم المشاركة، وعلى المستوى المرتفع لكافة الدراجين، وأشاد بقوة السباق، مشيراً إلى أن اشتراك كافة الفئات في سباقات الدوري المحلي للأندية ساهمت في زيادة حجم الحماس والندية بين كافة الدراجين.