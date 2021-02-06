شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحصد المركز الأول في سباق ضمان للدراجات الهوائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت شرطة أبوظبي بالمركز الأول في سباق ضمان المجتمعي الذي أقيم بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في الحديريات، لمسافة 55 كم وامتد لمدة ساعة و13 دقيقة وثانيتين وبمشاركة 266 دراجاً من مختلف الأندية والأعمار والجنسيات.

وأشاد العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بجهود المشاركين في السباق مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على الارتقاء بمنظومة الرياضة من خلال تشجيع وتحفيز منتسبيها على ممارستها، والمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية.