شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تصطدم بإيطاليا في نهائي كأس محترفي التنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (ملبورن - رويترز)

قاد دانييل ميدفيديف المنتخب الروسي إلى التأهل لنهائي كأس اتحاد محترفي التنس السبت بعد الفوز 3-6 و6-3 و7-5 على الألماني ألكسندر زفيريف الذي حطم مضربه خلال نوبة غضب.

في نهائي البطولة ستلتقي روسيا مع إيطاليا التي ضمنت المنافسة على لقب النسخة الثانية للبطولة في ملبورن بعد فوزها 2-0 على إسبانيا بانتصار لاعبها ماتيو بيرتيني 6-3 و7-5 على روبرتو باوتيستا أجوت.

وتلقى زفيريف عناية طبية بسبب معاناته من مشكلة في أسفل الظهر في المجموعة الثانية، وحطم مضربه في نوبة غضب بعد أن تعرض لكسر إرساله في المجموعة الثالثة الفاصلة عندما كانت النتيجة 5-5.

وبعد ذلك ارتكب ميدفيديف خطأين مزدوجين لكنه أنقذ خمس نقاط لكسر الإرسال، قبل أن يتمكن أخيراً من حسم الفوز بضربة أمامية هائلة فشل زفيريف في التحكم فيها.

وقال اللاعب الروسي المصنف الرابع عالمياً بعد الانتصار: «كانت مباراة غريبة. مباراة غريبة وأنا سعيد بالفوز رغم عدم الرضا عن الكثير من الأمور».

وبسبب مشكلة في الظهر غاب الإسباني رفائيل نادال المصنف الثاني عالمياً عن منتخب بلاده مرة أخرى، بينما خسر مواطنه بابلو كارينيو بوستا 6-2 و1-6 و6-4 أمام الإيطالي فابيو فونيني.

وحقق أندريه روبليف بداية موفقة للمنتخب الروسي بالفوز على الألماني يان-لينارد شتروف 3-6 و6-1 و6-2.