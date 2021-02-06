«الحبتور» بطل كأس ايفزا للبولو والإمارات وصيفاً

فاز فريق الحبتور بكأس ايفزا الفضية 2021 للبولو، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على الإمارات بـ11هدفا مقابل 8.5، كانت المباراة حافلة بالندية في أشواطها الخمسة ولعب «فاكوندو سولا» دوراً محورياً في فوز فريق الحبتور وأحرز سبعة أهداف بمفرده.

بادر فريق الإمارات بالتقدم بهدفين نظيفين وقبل نهاية الشوط أحرز الحبتور أول أهداف فريقه ومع بداية الشوط الثاني نجح فريق الحبتور في إدراك التعادل ثم تقدم فريق الإمارات بهدف ثالث لسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ثم تعادل وتقدم الحبتور لأول مرة مع نهاية الشوط الثاني.

وشهد الشوط الثالث اتساع الفارق إلى هدفين بعد أن أحرز الإمارات هدفاً واحداً عن طريق توماس بانيللو، فيما نجح فريق الحبتور في إضافة هدفين لينتهي الشوط بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة أهداف.

وفي الشوط الرابع نشط الفريقان وتبادلا الهجمات وتسارعت وتيرة اللعب ليحرز جوليرمو هدف فريق الإمارات الخامس ويرد عليه فيلكس اسبن بهدف سابع للحبتور ثم يحرز توماس بانيللو هدف الإمارات السادس ما أثار حفيظة «سولا» ليرد بهدفي الحبتور الثامن والتاسع تباعا.

أما الشوط الخامس والأخير فقد انحاز لفريق الحبتور تماما فمنذ الدقيقة الأولى أحرز فريق الإمارات هدفه الثامن والأخير ليضيق الفارق الى نصف هدف ويتأزم الموقف ويشعر الحبتور بخطورة الأمر ويسعفه «ميسي» البولو فاكوندو سولا ليحرز هدفين تباعاً منهياً المباراة لصالح فريقه الحبتور بـ 11 هدفاً مقابل 8 أهداف ونصف ليتوج الحبتور بطلا لكأس ايفزا الفضية.

تتويج الأبطال

عقب المباراة قام مارتن بدرسون رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية بدبي بتتويج الأبطال وأصحاب الألقاب.

وفاز فريق زيدان السعودي على فريق ايفزا مهرة بتسعة أهداف مقابل ستة أهداف ليتوج بطلا لكأس هيلدون بعد مباراة سيطر فيها فريق زيدان على مجريات اللعب منذ بداية المباراة وحتى نهايتها اللهم الشوط الاول الذي أنهاه زيدان بفارق هدفين فقط وبنتيجة ثلاثة مقابل هدف.

وأعرب مارتن بدرسون رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية بدبي عن سعادته بنجاح كأس ايفزا الفضية 2021 للبولو والتي اقيمت برعاية الهيئة، كما وجه التهنئة إلى فريق الحبتور البطل وإلى فريق الامارات الوصيف متمنيا حظا أوفر لباقي الفرق التي شاركت في البطولة هذا العام.

من جانبه أكد محمد الحبتور قائد الفريق البطل أن الكأس الفضية هذا العام كانت قوية ومثيرة بسبب تقارب مستويات الفرق، وقال إن هناك فرقاً لم تصل الى مرحلة التجانس حتى الآن لذلك كانت فرصتنا نحن وفريق الإمارات أكبر منها.

وقال إن كأس دبي الذهبية يختلف كثيرا لأن كل الفرق استعدت جيداً، كما ان فريقي أبوظبي وغنتوت سوف يضيفان بعدا فنيا مثيرا للمباريات لذلك لن يكون الطريق سهلا أمام أي فريق من الفرق الثمانية.

وحصد فاكوندو سولا نجم فريق الحبتور كأس وجائزة هداف البطولة، فيما نال جائزة أفضل خيل نوبو الإنجليزي صاحب الـ11 عاما وهو خيل النجم توماس بانيللو لاعب فريق الإمارات.