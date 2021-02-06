في تحد جديد لـ مصر والسودان.. إثيوبيا تعلن بناء 78% من سد النهضة وتتعهد بملء ثان

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير المياه والري الإثيوبي سلشي بقلي، اليوم الجمعة، أن أديس أبابا "غير معنية بفشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة"، مؤكدًا اكتمال بناء أكثر من 78% من السد، وذلك في تحد جديد لمصر والسودان.

وبحسب ما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، فإن الوزير الإثيوبي صرح بأن بلاده "غير معنية بفشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن السد خلال الجولات الـ7 الماضية للمفاوضات التي كان يرعاها الاتحاد الإفريقي".

وأشار بقلي إلى تقدم أعمال البناء بنسبة 4.05% خلال ستة أشهر، موضحاً أن الأعمال الهندسية في بناء السد وصلت إلى 91% بينما بلغت نسبة البناء الكلية 78.3%.

كما أكد الوزير الأثيوبي أن بلاده "ستبدأ عملية الملء الثانية لبحيرة سد النهضة الإثيوبي الكبير خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وتجاهلت إثيوبيا، مراراً وتكراراً، تحذيرات مصرية وسودانية متتالية، بضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة، إذ أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، في أكثر من مناسبة، أن بناء السد "يسير كما هو مخطط له".

وفي العاشر من يناير الماضي، ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن اجتماعاً سداسياً بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، فشل في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض.

ومنذ عام 2011، أصبح هذا السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية، ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.

وتتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور حوالي 10 سنوات، لم تتمكن من الوصول حتى الآن إلى اتفاق.