أول تعليق من مصر على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعربت مصر عن ترحيبها بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، في بيان صحفي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" مساء اليوم الجمعة، إن مصر تُرحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأعرب حافظ عن التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١.

وأشاد المتحدث بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعياً الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم، وكذلك كافة الأطراف الدولية والاقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شئونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.

وفي وقت سابق، أعلنت مندوبة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، فوز القائمة الثالثة في المرحلة الثانية من الجولة الثانية لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، ليصبح محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه رئيسا للحكومة المقبلة.

وتضم القائمة الثالثة التي فازت بـ39 صوتا من أصل 74، رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعضو المجلس الرئاسي عبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.

أما القائمة الرابعة، التي فازت صباح الجمعة بالمرحلة الأولى، فقد حصلت في المرحلة الثانية على 34 صوتا، إذ امتنع أحد المشاركين عن التصويت.

وكان كل المرشحين للسلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا قد فشلوا في الحصول على 70 في المئة من الأصوات المطلوبة خلال المرحلة الأولى، لينتقل الاقتراع في جنيف إلى المرحلة الثانية، الجمعة، بنظام القوائم.