شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب " تناقش بيان الوزير حول برنامج الحكومة بعد إحالته للجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات الأسبوع الجاري، لمناقشة بيان وزير الاسكان عاصم الجزار ، بشأن ما حققته الوزارة من برنامج الحكومة، حيث تناقش البيان فيما يخص قطاع الإسكان، صندوق التمويل العقاري، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وما حققته الوزارة من البرنامج بشأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتناقش اللجنة بيان الوزير فيما يخص، هيئة التخطيط العمراني، صندوق تطوير العشوائيات، الجهاز المركزي للتعمير، وفيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (قطاع المشروعات، قطاع التخطيط، القطاع العقاري).

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، أحال بيان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موقف تنفيذ وزارته لبرنامج الحكومة، إلى اللجان النوعية ـ كل فيما يخصه، لدراسته ومتابعة الموقف التنفيذى، والتأكد مما ورد فيه من إيضاحات، وإعداد تقرير عنه للعرض على مكتب المجلس.

وقال وزير الإسكان، للنواب عقب الانتهاء من إلقاء البيان وتوجيه عدد من الملاحظات من قبل النواب: "كل ملاحظاتكم محل اعتبار واهتمام، وسيتم الرد كتابيا على كافة الملاحظات وإيداعها فى المجلس".