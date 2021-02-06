شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطاقة بالنواب :مصر عائدة بقوة الى قائمة أكبر 10 مصدرين للغاز المسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، نجاح الدولة المصرية فى العودة بقوة إلى سوق الغاز المسال العالمي كواحدة من أكبر 10 مصدرين في العالم، وذلك مع اقتراب تشغيل مصنع دمياط للإسالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية، وهو ما يجعله دليل قاطع على نجاح مصر فى هذا المجال بعد الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع البترول والغاز المصرى .

ورحبت اللجنة، فى بيان صادر عنها بما جاء من قضايا مهمة فى حوار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع "جلف انتليجنس" نقلته وكالة نوفا الإيطالية، خاصة التأكيد بأن إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة سيكون فى الربع الأول من عام 2021 بعد توقف دام 8 سنوات وذلك بعد توصل شركة إيني وناتورجي والحكومة المصرية لاتفاق مطلع ديسمبر الماضى، لافتا إلى أن مصنع دمياط للاسالة سوف ينتج نحو 4.5 مليون طن من الغاز فى العام لتصل قدرة مصر الإجمالية الى 12.5 مليون طن .

الجدير بالذكر أنه بموجب الاتفاق الجديد تمتلك شركة إيني الإيطالية حصة قدرها 50% في يونيون فينوسا جاس الشركة الإيطالية الإسبانية المشتركة التي كانت تدير المصنع، فيما تستحوذ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على 40%، والهيئة العامة للبترول على النسبة المتبقية البالغة 10% واستحوذت مصر فى الفترة السابقة على نحو 1 % من صادرات الغاز المسال فى العالم، فيما يتوقع أن تتبوأ مكانة متقدمة بين أكبر 10 مصدرين للغاز المسال بعد إعادة تشغيل المصنع.