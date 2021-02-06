في 24 بنكًا.. أسعار الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد بعد تثبيت المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

فتح تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في أول اجتماع له هذا العام، الباب للبنوك لإبقاء الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد كما هي دون تغيير.

وقرر المركزي الخميس الماضي، الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض.

وقررت عدة بنوك تثبيت الفائدة للشهادات ذات آجال 3 سنوات دون تغيير والتي يصرف عائدها شهريًا، لإتاحة منتج يحظى بإقبال كبير من العملاء باعتباره أكبر وعاء ادخاري في هذه البنوك.

ويقدم 6 بنوك هي الأهلي ومصر والزراعي والمصرف المتحد والعقاري والمشرق والمصري لتنمية الصادرات عائدًا شهريًا بنسبة 11% سنويًا، بينما يقدم بنك القاهرة عائدًا نصف سنوي بفائدة 11.5% سنويًا وكذلك بنك التعمير والاسكان يقدم عائدًا سنويًا 12% يصرف سنويًا.

ويعرض الخليج 365 خريطة الفائدة على شهادات الادخار مرتفعة العائد في أهم 24 بنكًا بعد قرار المركزي تثبيت الفائدة وتأكيدات البنوك الكبرى على تثبيت العائد على الشهادات دون تغيير بعد قرار المركزي.

1-البنكً الأهلي المصري:

يطرح الشهادة (البلاتينية) 3 سنوات بسعر فائدة 11% سنويًا يقسم العائد ليصرف كل شهر.

2-بنك مصر:

يبيع شهادة (القمة) بسعر فائدة 11% سنويًا لدورية العائد الشهري.

3-البنك الزراعي المصري:

يقدم شهادة (الحصاد) بسعر فائدة 11% سنويًا ذات عائد شهري.

4-بنك القاهرة:

تتراوح نسبة الفائدة بين 10.75% سنويًا على دورية العائد الشهري، و11% سنويًا على دورية العائد ربع سنوي، و11.5% سنويًا على دورية العائد نصف سنوي.

5-البنك العربي الأفريقي الدولي:

تتراوح الفائدة بين 10.5% سنويًا لدورية العائد الشهري، و10.75% سنويًا على دورية العائد ربع السنوي، و10.8750% سنويًا على دورية العائد نصف السنوي، و11% سنويًا على دورية العائد السنوي.

6-بنك التعمير والإسكان:

يقدم شهادة التعمير 3 سنوات بعائد سنوي يتراوح بين 10.75% لدورية العائد الشهري، و11% لدورية العائد ربع سنوي، و11.5% لدورية العائد نصف سنوي، و12% لدورية العائد السنوي.

7-المصرف المتحد:

يبيع شهادة بسعر فائدة تتراوح بين 11% سنويًا للعائد الشهري، و11.25% سنويًا للعائد ربع سنوي.

8-البنك العقاري:

يطرح شهادة بنسبة فائدة تتراوح بين 11% سنويًا للعائد الشهري، و11.25% سنويًا عائد ربع سنوي.

9- بنك المشرق مصر:

تتراوح نسبة الفائدة 11% يقسم العائد ليصرف شهريًا.

10-بنك الاستثمار العربي:

يطرح شهادة تبلغ نسبة الفائدة 10.5% سنويًا للعائد الشهري، و10.6% سنويًا للعائد الربع سنوي.

11-البنك المصري لتنمية الصادرات:

نسبة الفائدة 11% لدورية صرف العائد شهريًا، و11.25% لدورية صرف العائد ربع سنوي.

12-EG بنك:

نسبة الفائدة تتراوح بين 10.5% سنويًا يصرف العائد شهريًا، أو 10.75% سنويًا للعائد نصف السنوي.

13-بنك SAIB:

نسبة الفائدة تتراوح بين 10% سنويًا لدورية صرف العائد الشهرية، و10.25% لدورية صرف العائد ربع السنوية.

14-البنك العربي:

يطرح نوعين من الشهادات، شهادة 3 سنوات بنسبة الفائدة 10% سنويًا يقسم العائد ليصرف العائد يوميًا.

أما شهادة 3 سنوات متدرجة العائد (البلاتينية): نسبة الفائدة تتراوح بين 10.25% سنويًا في أول سنة ثم يصرف عائد 10% في السنة الثانية، و9.75% سنويًا في السنة الثالثة.

15-البنك التجاري وفا بنك مصر:

يقدم الشهادة الثلاثية التي يتراوح العائد السنوي بين 10.6% يصرف شهريًا، و10.75% يصرف كل 3 شهور، و11% يصرف في نهاية المدة.

16-بنك HSBC:

نسبة الفائدة 10% سنويًا ويصرف العائد شهريا.

15-بنك بلوم:

نسبة الفائدة 11% سنويًا يصرف العائد شهريا.

17-بنك الكويت الوطني:

تتراوح نسبة الفائدة بين 10% سنويًا يصرف العائد شهريًا، و10.25% سنويًا يصرف العائد ربع سنوي.

18-بنك الإسكندرية:

تتراوح نسبة الفائدة بين 10% سنويًا ويقسم العائد ليصرف شهريًا، و10.25% يصرف العائد ربع سنوي.

19-بنك كريدي أجريكول:

يقدم شهادة بآجال 3 سنوات ويتراوح العائد بين 9.5% يصرف شهريًا بشرط ألا يقل شراء الشهادة عن 500 ألف جنيه، فيما يمنح على الشهادات الأقل من 500 ألف جنيه عائدًا سنويًا يتراوح بين 9% لدورية العائد الشهري، و9.25% لدورية العائد ربع سنوي، و9.5% لدورية العائد نصف سنوي.

20-بنك قناة السويس:

شهادة آجال 3 سنوات، يتراوح العائد السنوي بين 9% يصرف شهريا، و9.10% يصرف كل 3 شهور، و9.25% يصرف كل 6 شهور، و9.5% يصرف سنويا.

21-أبوظبي الوطني:

تتراوح بين 8% سنويًا يصرف شهريا، و8.25% سنويًا يصرف ربع سنوي، و8.75% سنويًا يصرف كل سنة

22-بنك الإمارات دبي الوطني:

نسبة الفائدة تتراوح بين 8.5% سنويًا ويصرف العائد شهريًا.

23-بنك CIB:

نسبة الفائدة 9.5% سنويًا للعائد الشهري، و9.75% سنويًا للعائد ربع سنوي، و10% نصف سنوي.

24-بنك ناصر الاجتماعي:

شهادة رد الجميل 3 سنوات (لكبار السن فوق 60 عاما): يبلغ العائد عليها 12% سنويًا يصرف العائد سنويًا، و11.25% للعائد الذي يصرف شهريًا.

شهادة رد الجميل عام واحد (لكبار السن فوق 60 عاما): 10.75% يصرف سنويًا، و10.25% يصرف شهريًا.

شهادة 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 11.5% سنويًا يصرف نهاية كل سنة و11% يصرف العائد شهريًا.