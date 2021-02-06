باكستان: 1286 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت باكستان اليوم السبت عن تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة ، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 11 ألفا و914 حالة اليوم.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1286 جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 553 ألفا و128 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وتعافى 508 آلاف 700 شخص في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1908 مريضا في حالة حرجة.