بالصور: انفجار في مبنى سكني وسط مدينة بوردو الفرنسية

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 01:12 مساءً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 6 - فبراير - 2021 1:10 مساءً

أصيب 3 أشخاص على الأقل بجروح وفُقد اثنان آخران في أعقاب انفجار ضخم هز مبنى في مدينة بوردو الفرنسية، السبت، وفق إدارة الإطفاء.

وترجح التحقيقات الأولية حصول انفجار للغاز في مرآب ما ألحق أضراراً بالمبنى وبمبنيين مجاورين، فيما هرع نحو 50 إطفائياً إلى مكان الحادث، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

وقال متحدث باسم شركة توزيع الغاز ريغاز أنه فيما تم قطع الإمدادات عن المنطقة: “لا نعلم بعد ما إذا كانت شبكة الغاز أو العبوات” مسؤولة عن الانفجار.

وعثر رجال الإطفاء على عبوات غاز في المرآب، بحسب المتحدث.