وفاة عبد الخالق اللوزاني بعد صراع مع كورونا

جدة - عبدالحي حسين - علمت “اليوم24” ، قبل قليل، أن المدرب المغربي السابق عبد الخالق اللوزاني توفي عن عمر يناهز 75 عاما بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وكان اللوزاني قد عانى من وعكة صحية في الآونة الأخيرة، حيث كان طريح الفراش بمستشفى الصويرة بسبب إصابته بمرض كورونا.

اللوزاني من مواليد 13 يوليوز بمدينة الصويرة سنة 1945، وسبق له أن تقلد زمام تدريب المنتخب المغربي. وقبل ذلك لعب ببلجيكا قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب، حيث عمل مدربا مساعدا لفريق شارل لوروا البلجيكي، وخاض بعد ذلك تجربة التدريب في البطولة المغربية، حيث درب عدة فرق كالمغرب التطواني والكوكب المراكشي وأولمبيك خريبكة وشباب المسيرة والنادي المكناسي والنادي القنيطري.