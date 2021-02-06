المرور العامة تعلن رفع الحجز الالكتروني في 3 محافظات

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، رفع الحجز الالكتروني لتسجيل السيارات في ثلاث محافظات بعد انجاز المعاملات المتراكمة كافة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012