انت الان تتابع خبر المرور العامة تعلن رفع الحجز الالكتروني في 3 محافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، رفع الحجز الالكتروني لتسجيل السيارات في ثلاث محافظات بعد انجاز المعاملات المتراكمة كافة.
المديرية قالت في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين، وجه برفع الحجز الإلكتروني في محافظات (بابل، ديالى، الديوانية) بعد ان تم انجاز المعاملات المتراكمة كافة بسبب توقف مجمعات التسجيل في المحافظات المذكورة في ظل جائحة كورونا".
واضافت انه "بإمكان المواطنين كافة مراجعة مجمعات التسجيل التابعة لمديرية المرور في تلك المحافظات، بدون حجز الكتروني في الوقت الحالي".
واضافت انه "بإمكان المواطنين كافة مراجعة مجمعات التسجيل التابعة لمديرية المرور في تلك المحافظات، بدون حجز الكتروني في الوقت الحالي".