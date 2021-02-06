كورونا تصيب سبعة موظفين بأحد فروع مصرف الرافدين في ذي قار

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مسؤول محلي في محافظة ذي قار، اليوم السبت، باصابة سبعة موظفين بفيروس كورونا يعملون باحد فروع مصرف الرافدين في المحافظة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "جميع الموظفين المصابين بالفيروس تم منحهم اجازة اجبارية، مؤكدا استمرار فرع المصرف بالدوام رغم تسجيل عدد من الاصابات بين موظفيه".

ولفت المصدر الى ان "الاصابات تسببت بشلل شبه تام بعمل المصرف تزامنا مع قرب اطلاق السلف للموظفين في الدوائر الحكومية".