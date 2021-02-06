خطوة نحو السلام.. التزام أفريقي بدعم السلطة الليبية الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت مفوضية الاتحاد الأفريقي، السبت، بانتخاب سلطة تنفيذية جديدة لليبيا، متعهدة بدعم شعب هذا البلد لتحقيق السلام.

وفي بيان اطلعت ”الخليج 365”، دعا التشادي موسى فكي، رئيس المفوضية التي تعتبر الأمانة العامة للتكتل القاري، المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوة التاريخية، من أجل ليبيا موحدة جديدة.

ليبيا الجديدة.. ترحيب أممي وتعهد بدعم السلطة المؤقتة

وجدد فكي التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم ومرافقة الشعب الليبي في سعيه نحو السلام والمصالحة وإعادة الإعمار.

فوز المنفي

ومساء الجمعة، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا فوز قائمة محمد المنفي برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة المنفي فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة عقيلة صالح.

وأضافت عقب إعلان النتائج، أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه اليوم، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يومًا.

"الطريق لا يزال طويلا".. بيان أوروبي أمريكي حول ليبيا

وأظهرت نتائج الفرز أن 73 شخصا وقعوا في سجل الناخبين وامتنع عن التصويت عضو واحد، وخلال الجلسة الثانية في ملتقى الحوار السياسي الليبي، جرت عملية التصويت على قوائم المرشحين للسلطة التنفيذية التي من المقرر أن تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات آواخر العام الجاري.

ترحيب عربي ودولي

ولاقى تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة ترحيبا عربيا ودوليا، أملا بأن تكون خطوة نحو الاستقرار، وتفاؤلا بتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وفي بيان مشترك، رحبت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن تشكيل حكومة مؤقتة.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، السبت، بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة لليبيا، قائلا: "اليوم، لدينا أنباء طيبة للغاية في بحثنا عن السلام.. أرحب باختيار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة".

ودعا جميع أعضاء الملتقى والليبيين وأصحاب المصلحة الدوليين إلى احترام نتائج التصويت، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم الشعب الليبي في جهوده لبناء دولة مسالمة.