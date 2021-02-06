النائب العام السعودي يدعو إلى مراعاة الاختلافات الثقافية للسياح والزائرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

حث النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب منسوبي النيابة العامة أن يراعوا الاختلافات الثقافية والمرجعيات الفكرية للسواح والزائرين للمنطقة، وأن يضعوا في اعتبارهم موازنة المصالح كما حث الشرع المطهر. وداعهم إلى مضاعفة الجهود لتطوير الأداء الوظيفي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة.



وأكد المعجب أنه يحث أعضاء النيابة العامة وقيادات رجال الأمن في لقاءاته بهم التعاون فيما بينهم تحقيقاً للعدالة الناجزة. وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وكان المعجب قد اختتم يوم أمس الأول (الخميس)، جولته التفقدية لمقرات النيابة العامة في 10 محافظات بمنطقة جازان، واطلع خلال زياراته على سير العمل، واستمع لشرح مفصل عن المعايير المطبقة لضمان سلامة الإجراءات النيابية، والتقى عدداً من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.