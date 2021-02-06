صحيفة: الإمارات من أول الدول التي سارعت للترحيب بالسلطة التنفيذية الليبية الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تحت عنوان "ليبيا .. مستقرة وآمنة" كتبت صحيفة الاتحاد في افتتاحيتها "خطوة تاريخية، برعاية أممية، على طريق إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، عبر محادثات للجنة الحوار السياسي في جنيف تمخضت عن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة تمهد لإجراء انتخابات خلال العام الحالي، وإنهاء حالة الاقتتال والانقسام بين أطراف الصراع، وإخراج المرتزقة، ووقف التدخلات الإقليمية لتأجيج الصراع بين أبناء الوطن الواحد".



وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات من أول الدول التي سارعت للترحيب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، ترجمة لنهجها الداعم للجهود المبذولة لإحلال الاستقرار والسلام، وتأكيداً لموقفها الثابت في الدعوة إلى الحوار كأفضل طريق لحل الصراعات، واستعدادها الدائم للتعاون من أجل أن ينعم الشعب الليبي بالتنمية والازدهار بعد سنوات من المعاناة والتدمير والقتل.

ولفتت إلى أن الأهم في المرحلة المقبلة هو البناء على هذا الإنجاز السياسي، والتقدم في مختلف المسارات التفاوضية برعاية الأمم المتحدة، خاصة في ظل وجود أطراف إقليمية متضررة دوماً من مساعي السلام، ومستفيدة من إشاعة الخراب وزرع الفتن بين أبناء الشعب الواحد، طمعاً في تحقيق أهدافها التوسعية عبر إيجاد حواضن للإرهاب والإرهابيين والمرتزقة.

واختتمت " الاتحاد " بالقول " لا بد من وجود تحديات في طريق تحقيق السلم والأمن في ليبيا، لكن صدق النيات والتعاون والتوافق، قد ظهرت جلياً لدى جميع الأطراف خلال محادثات لجنة الحوار السيـاسـي في جنيف، وانسحابها مستقبلاً على كامل المسارات التفاوضية، كفيل بتبديد أي تحدٍّ أو نياتٍ إقليمية لا تريد لليبيا أن تعود لعافيتها وحضنها العربي"