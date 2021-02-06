آل مكتوم الخيرية تدعم "التقنيه العليا" بـ 600 ألف درهم

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، ومتابعة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء الهيئة، قدمت الهيئة 600 ألف درهم دعماً لكليات التقنية العليا ، وذلك لمصلحة صندوق الطلبة بهدف تعزيز جهود الكليات فى توفير احتياجات الطلبة والطالبات كافة بما يدعم مسيرتهم الأكاديمية ويعزز نجاحاتهم وقدراتهم على تخطى أية عقبات تواجه تطور تحصيلهم العلمي.

وسلَّم ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة أل مكتوم الخيرية مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم شيك التبرع إلى عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية.

وأكد الصايغ، التعاون والتنسيق مع كلية آل مكتوم للتعليم العالي في اسكتلندا لابتعاث الطالبات للمشاركة فى برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة ، والتي تنظمها الكلية بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بغرض تأهيل الطالبات ليكونوا قياديات في المستقبل.

من جانبه تقدم الدكتور عبد اللطيف الشامسي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد أل مكتوم على المبادرة الطيبة والدعم السنوي الذي تقدمه هيئة آل مكتوم الخيرية بما يساهم فى دعم كلبة الكليات ومساعدتهم على التحصيل العلمي الأفضل من دون أية معوقات، مشيراً إلى علاقات التعاون المستمرة مع هيئة أل مكتوم بما يعزز رسالة الكليات ودورها في دعم أداء الطلبة.