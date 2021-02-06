عزل انفرادي لبرادي استعداداً لنهائي الـ«سوبر بول»

الشارقة: ضمياء فالح

كشف نجم كرة القدم الأمريكية توم برادي (43 عاماً) عن بقائه في المنزل (المؤجر في فلوريدا مقابل 22 مليون إسترليني سنوياً)، وحيداً بدون زوجته عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين وطفليهما قبل نهائي السوبر بول، الأحد، بـ12 يوماً. ويبحث برادي نجم تامبا باي بوكانييرز عن لقبه الشخصي السابع في الدوري عندما يستضيف فريق كانساس سيتي شيفز في الـ11:30 مساء بتوقيت جرينتش. وعلق الظهير الأشهر في البطولة: «منزلي فارغ قبل النهائي بـ12 يوماً، أحتاج إلى التركيز من أجل فعل ما يجب علي فعله من الناحية الفنية».

ووصل برادي إلى 10 نهائيات «سوبر بول» مع فريقه السابق نيو إنجلاند باتريوتس، لكنه في هذا الموسم يخوض أول نهائي بقميص تامبا الذي انتقل إليه العام الماضي.

وتابع: «إنها مباراة في معقلنا؛ لذلك بقي اللاعبون في المنزل، لسنا بحاجة إلى أكل طعام الفندق أسبوعاً قبل النهائي».

وعن اعتزاله قال: «أعتقد أن قرار الاعتزال سيكون صعباً في أي وقت؛ لأن اللعبة احتلت جزءاً كبيراً من حياتي لوقت طويل، أفضل جزء من الفوز هو سعادة الأشخاص المحيطين بك، أجمل ذكرياتي كانت عندما احتفلت باللقب مع أطفالي وأتمنى أن يتكرر، الأحد».

وتحدث برادي عن إتقان ابنه (10 سنوات) وابنته (8) اللغة البرتغالية، وقال ممازحاً: «ابني يتقن لغة والدته بطلاقة مدهشة، وابنتي أيضاً، لكن للأسف والدهما متأخر في كيفية التحدث بها، أفهم الكثير مما تقوله جيزيل مثل «باباي ناو سابي دي نادا» التي تعني: «بابا لا يعرف شيئاً عن اللغة»، وأسمع هذه العبارة كثيراً في المنزل».

ويواجه برادي صراعاً من نوع خاص مع غريمه الشاب باتريك ماهومز صاحب أعلى عقد في تاريخ اللعبة، والفائز بلقب الـ«سوبر بول» العام الماضي.